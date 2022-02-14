Белград, , 09:08 — REGNUM С призывом рассмотреть возможность уехать с территории Украины обратилось к гражданам Сербии министерство иностранных дел этой страны. Об этом 13 февраля говорится в заявлении сербского МИД.

Сербия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

"Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Республики Сербия, которые в настоящий момент находятся на Украине, рассмотреть возможность раньше срока покинуть территорию этой страны», — говорится в сообщении.

Кроме того, МИД Сербии рекомендовал собирающимся поехать на Украину по возможности отложить такую поездку и призвал граждан республики быть «в постоянном контакте» с сербским посольством в Киеве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее рекомендацию безотлагательно покинуть территорию Украины в связи с возникшей напряженностью вокруг этой страны дал своим гражданам МИД Сингапура.

Читайте развитие сюжета: В «Грузинской мечте» отказались от визита на Украину