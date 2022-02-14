Белград, 14 февраля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. С призывом рассмотреть возможность уехать с территории Украины обратилось к гражданам Сербии министерство иностранных дел этой страны. Об этом 13 февраля говорится в заявлении сербского МИД.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сербия

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«Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Республики Сербия, которые в настоящий момент находятся на Украине, рассмотреть возможность раньше срока покинуть территорию этой страны», — говорится в сообщении.

Кроме того, МИД Сербии рекомендовал собирающимся поехать на Украину по возможности отложить такую поездку и призвал граждан республики быть «в постоянном контакте» с сербским посольством в Киеве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее рекомендацию безотлагательно покинуть территорию Украины в связи с возникшей напряженностью вокруг этой страны дал своим гражданам МИД Сингапура.