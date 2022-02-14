Москва, 14 февраля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Приглашение президента Соединенных Штатов Джо Байдена, направленное от главы Украины Владимира Зеленского, посетить Киев в ближайшие дни выглядит странно, написал в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

Кирилл Загурский ИА Красная Весна Алексей Пушков

«Приглашение Зеленского, сделанное им президенту США, посетить в ближайшее время Украину выглядит странно», — написал Пушков.

По мнению сенатора, это выглядит странно с учётом того, что глава Белого дома призвал всех граждан США срочно покинуть Украину.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский, который 13 февраля провел телефонный разговор с главой США Джо Байденом, пригласил своего американского коллегу посетить страну. Украинский лидер также попросил у Байдена дополнительную финансовую и военную поддержку.

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