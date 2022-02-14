Астана, 14 февраля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В Казахстане за сутки выявили 1311 случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба минздрава республики.

Александр Погожев ИА REGNUM Медик во время исследований ПЦР-тестов

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За время пандемии в республике выявили 1 291 220 носителей SARS-CoV-2, из которых признали выздоровевшими 1 224 938 человек, в том числе 4892 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 53 977 носителей коронавируса, в том числе в стационарах разместили 7 174 человека.

Всего в стране зафиксировали 13 474 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе десять умерли в течение последних суток.

Днём ранее в минздраве Казахстана сообщили о 1957 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки. Выздоровевшими медики признали 7144 человека. Скончались 14 пациентов с диагнозом COVID-19.