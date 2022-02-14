Пекин, 14 февраля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Женская сборная России по кёрлингу проиграла команде Канады на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 14 февраля сообщает ИА REGNUM.

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Встреча завершилась со счётом 5:11. В составе российской команды выступали Галина Арсенькина, Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Российские кёрлингистки потерпели пятое поражение подряд. Ранее они проиграли командам США (3:9), Швейцарии (7:8), Южной Кореи (5:9) и Японии (5:10).