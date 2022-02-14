Вильнюс, 14 февраля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Гражданам Литвы рекомендовано как можно скорее покинуть Украину из-за вероятных помех в воздушном сообщении с этой страной. Такое обращение опубликовано на сайте литовского МИД.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

В ведомстве отметили, что самолёты — основное средство сообщения между Литвой и Украиной, потому «с учётом вероятности помех в воздушном сообщении» гражданам лучше «незамедлительно выехать из неё». Литовским гражданам, которые пока остаются на Украине, МИД рекомендовал без отлагательств зарегистрироваться на сайте консульства, чтобы при необходимости получить помощь.

«Дипломатические представительства Литвы на Украине продолжают оказывать все услуги в обычном объёме», — добавили в МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля МИД Литвы призвал своих граждан воздержаться от необязательных поездок на Украину. Власти ряда стран распространили подобные рекомендации из опасений, что Россия запланировала «вторжение на Украину». Российские власти категорически опровергают эти утверждения.

Читайте также: На Украине сообщили об отъезде бизнесменов из списка Forbes из страны