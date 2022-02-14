История вопроса

В конце апреля 2019 года официально было объявлено об отречении императора Акихито от престола в связи с состоянием здоровья и возрастом. Императору на тот момент было 85 лет.



Императором Японии стал наследный принц, старший сын Акихито - Нарухито. Церемония передачи символов власти новому императору прошла 1 мая 2019 года.



Не обходится политическая жизнь Японии без скандалов. В августе 2019 года власти префектуры Окинава подали иск против правительства в Токио, чтобы остановить работы по переносу авиабазы США «Футэнма». В феврале в ходе референдума более 70% избирателей проголосовали «против» переноса. Официальный Токио не учёл это голосование.

