Токио, 14 февраля, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Численность посольства Японии на Украине сокращена, в стране остаётся ограниченное количество сотрудников. Такое сообщение распространил 14 февраля японский МИД.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Японии

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

Деятельность дипломатического представительства Японии на Украине также сократилась. Такое решение принято из-за возможной эскалации ситуации на Украине 16 февраля, как предполагают власти США.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд стран также ограничили работу своих дипломатических миссий на Украине. Власти Японии ранее призвали своих граждан покинуть Украину как можно скорее из-за «продолжающегося роста напряжённости на украинско-российской границе».

Читайте также: Глава МИД Японии снова призвал соотечественников покинуть Украину