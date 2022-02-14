Баку, 14 февраля, 2022, 08:27 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение 13 февраля выявили 6841 случай заражения коронавирусом по результатам проведения 17 387 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

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За время пандемии в стране выявили 745 169 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 686 088 человек, в том числе 6772 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находится 50 031 носитель коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 9050 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 23 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 5948 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 19 844 тестов. Выздоровевшими медики признали 7060 человек. Смерть наступила у 29 пациентов с диагнозом COVID-19.