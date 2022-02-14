Москва, 14 февраля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Цена нефти марки Brent на Московской бирже11 февраля возобновила не просто рост, а сильнейшее ралли, и к вечеру прибавила 3,76%, превысив очередной максимум в $94 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Buzzfeed.com Нефть

Международное энергетическое агентство в ежемесячном докладе предсказало дальнейший рост цен на энергоресурсы.

Интересно, что ещё совсем недавно оно прогнозировало сокращение дефицита нефти до конца II квартала и снижение цен на энергоносители в III квартале, но, видимо, отсутствие предпосылок окончания энергокризиса заставила МЭА изменить свои взгляды.

Тем временем эксперты некоторых глобальных инвестбанков ожидают роста нефтяных котировок уже в этом году до $95−100 за баррель.

При достижении психологически важной отметки в $95 за баррель Brent сможет легко скорректироваться вниз.

Сегодня, 14 февраля, мировые цены на нефть растут. Цена на нефть марки Brent выросла на 1,14%, до $95,51 за баррель WTI — на 1,41%, — до $94,39

В ходе утренних торгов цена превышала до $96 за баррель впервые с 1 октября 2014 года.

На сегодняшний день прогнозируется коридор по цене Brent в $93—95 за баррель.

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