Москва, , 15:59 — REGNUM Сегодня, 11 февраля, по состоянию на 15:20 по мск котировки апрельского фьючерса на нефть марки Brent растут на 1,19%, до $92,50 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Нефтяной фонтан +

«Как и все рисковые активы, нефть вечером 10 февраля подверглась распродажам на фоне данных о высокой инфляции в США и ястребиных выступлений представителей ФРС.

Но общий настрой трейдеров на продолжение ралли сломить не удалось и сегодня в середине дня котировки выше, чем были вчера на то же время.

Данные МЭА показывают семилетний минимум по запасам нефти, а вот прогнозы о том, что в 2022 году рынок нефти придет к профициту смотрятся сомнительно на фоне того, что возможности добывающих стран по наращиванию добычи весьма ограничены.

Кроме того, нефть — один из инструментов защиты от инфляции, так что рост цен в США косвенно поддерживает и её.

Не в пользу дешевых энергоносителей говорит и новое обострение отношений России с Западом. Так что цель $93 за баррель и закрепления выше этой поддержки всё ещё актуальна», — считает эксперт.

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