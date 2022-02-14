Сеул, 14 февраля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 54 619 случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 февраля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно опубликованным данным, 54 513 случаев заражения локальные, ещё 106 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 1 405 246.

Известно, что показатель свыше 50 тыс. случаев заражения в сутки в Южной Корее фиксируют пятый день подряд.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на 21 человека — до 7102 человек. Уровень смертности составил 0,51%.

Число тяжелобольных пациентов увеличилось до 306 человек.

Представители органов здравоохранения считают, что число тяжёлых случаев заболевания и летальных исходов в ближайшее время может увеличиться, поскольку эффект от третьей дозы вакцины начнёт снижаться. В связи с этим в конце февраля медики планируют начать вакцинацию людей со слабой иммунной системой и лиц, находящихся в домах престарелых, четвертой дозой препаратов против COVID-19.