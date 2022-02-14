Кишинёв, 14 февраля, 2022, 08:04 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 13 февраля в ходе 8519 исследований выявили 1674 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 484 516 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 437 569 человек, в том числе 3905 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 1910 пациентов с COVID-19, в том числе 139 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 10 940 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 15 таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 2553 заражения коронавирусом в результате проведения 12 770 тестов. Врачи выписали за сутки 4677 человека, умерли 25 пациентов с COVID-19.