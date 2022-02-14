Пекин, 14 февраля, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон завоевали золотые медали на Олимпийских играх в Пекине в танцах на льду. Об этом 14 февраля сообщает ИА REGNUM.

(сс) Rama Виктория Синицина и Никита Кацалапов

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Пападакис и Гийом Сизерон получили по сумме двух танцев 226,98 балла.

Серебряные награды завоевали российские спортсмены Виктория Синицина и Никита Кацалапов, получив 220,51 балла. Бронзу выиграла американская пара Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (218,02).

Александра Степанова и Иван Букин заняли шестое место. Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали 14-ми.