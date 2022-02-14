Вена, 14 февраля, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Действие закона об обязательной вакцинации от COVID-19, который вступил в Австрии в силу 4 февраля, может быть приостановлено. Об этом 13 февраля заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер в интервью газете Kronen Zeitung.

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По словам Нехаммера, такое решение может быть принято в случае, если за него выскажется экспертный совет.

«Если эксперты оценят его таким образом и предложат правительству, то да. Целью этого закона никогда не было установить принудительную меру, а найти правильный ответ в нужное время на соответствующую опасность вируса», — сказал канцлер Австрии в ответ на вопрос о том, может ли указанный закон стать историей в скором времени.

«Комиссия, состоящая из юристов и врачей, постоянно пересматривает вопрос о том, является ли (обязательная — ред.) вакцинация по-прежнему законной», — также отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне вирусолог, директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков заявил, что назальная вакцина от COVID-19 может быть опаснее для организма, чем внутримышечная.