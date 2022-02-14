Екатеринбург, 14 февраля, 2022, 07:43 — ИА Регнум. В Екатеринбурге некоторые студенты Уральского федерального университета требуют сохранить возможность дистанционного обучения. Об этом они пишут в мессенджерах и соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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Так, много комментариев уже написано в телеграм-канале вуза. Ранее там были размещены оповещения о том, что весенний семестр начнётся очно 14 февраля. При этом университет продолжит и эксперимент с гибридной формой, когда преподаватель проводит своё занятие в аудитории и одновременно ведёт трансляцию на платформах. Сейчас для этой цели задействовано больше 100 аудиторий.

Часть граждан считают выход на очное обучение преждевременной мерой. Причиной этого является пандемия коронавируса. В самом вузе предупреждают, что при первых признаках респираторных заболеваний нужно воздержаться от посещения. Но граждан это не успокаивает. Они опасаются, что и заразные будут ходить на лекции.

«Некоторые студенты живут с пожилыми родственниками, имейте совесть…», — написала Екатерина Б.