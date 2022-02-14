Сингапур, , 06:57 — REGNUM Рекомендацию безотлагательно покинуть территорию Украины в связи с возникшей напряженностью вокруг этой страны дал своим гражданам МИД Сингапура. Об этом сказано в распространённом в ночь на 14 февраля заявлении внешнеполитического ведомства Республики.

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Уточняется, что в связи с возникшей напряжённостью вокруг ситуации на Украине и в сопредельных с нею государствах, сингапурцам настоятельно рекомендуется безотлагательно покинуть украинскую территорию любым коммерческим видом транспорта.

МИД Сингапура отмечает, что не может дать гарантий безопасности своих граждан и помощи им в случае возникновения конфликта. В ведомстве заявили, что ситуация осложняется отсутствием у Сингапура диппредставительства на Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Японии призвал своих сограждан как можно скорее покинуть территорию Украины, в связи с растущей вокруг неё напряжённостью.

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