Новосибирск, 14 февраля, 2022, 06:47 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил подготовить предложения о поэтапной отмене действующих антиковидных ограничений. Об этом сообщает телеграм-канал «Новосибирь».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что меры принимаются «с учётом благоприятных прогнозов развития эпидемиологической ситуации».

Вопрос будет рассмотрен на заседании оперативного штаба в ближайшее время.