Москва, 14 февраля, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Одним из ключевых симптомов заражения штаммом коронавируса «Омикрон» является сдавливающая всю голову боль, отличающаяся от ощущений при мигрени. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, врач-невролог Ольга Голубинская.

Головная боль

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"Она отличается от мигрени, потому что такая головная боль [при заражении «Омикроном»] больше сжимает всю голову, а не одну сторону», — сказала Голубинская.

При этом она подчеркнула, что такой симптом может присутствовать и при заражении другими штаммами коронавируса: «Не только при «Омикроне», но и при любом другом штамме коронавируса есть головная боль. Дело в том, что вирус частично проникает через гематоэнцефалический барьер. Там он может вызвать отек, и возникнет гипертензионная головная боль».

При признаках головной боли Голубинская посоветовала обращаться к врачу, который поставит точный диагноз, однако, по её словам, есть несколько правил, которые помогут облегчить этот симптом: «При головной боли следует соблюдать покой, никуда ходить не надо, если голову тяжело поднять. При этом надо больше пить воды, принять анальгетики и витамин C. Можно еще прохладную повязку завязать на голове».