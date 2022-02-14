Москва, 14 февраля, 2022, 06:18 — ИА Регнум. Евросоюз стремится усилить линию внешней политики в своих процессах интеграции. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Флаги США и ЕС

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"Европейские государства последовательно и весьма энергично пытаются усилить направление внешней политики и безопасности в своих интеграционных процессах», — сказал Песков.

По его словам, это «один из столпов, который всегда хромал в ЕС», а сами представители ЕС «отчаянно пытаются повысить внешнеполитическую роль Евросоюза в мировых делах», однако это у них не очень хорошо получается.

Песков напомнил, что в ЕС всё ещё крайне высоко влияние со стороны США: «Соединенные Штаты никогда не испытывали дефицита настойчивости и даже такого ковбойского подхода в попытках повлиять на своих партнеров в Европе, они без обиняков прямо заявляют, что кому надо делать, и если кто-то с этим не согласен, прямо говорят, что им за это будет».

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что такая ситуация была, она существует и продолжается, и в Москве об этом хорошо знают.

При этом Песков подчеркнул, что указанная ситуация находится в контрасте с желанием ЕС стать более суверенными на внешнеполитическом треке: «Но будем надеяться всё-таки, что здравый смысл здесь возобладает и что европейцы в первую очередь будут думать о нашем общем доме, о Европе, где мы живем бок о бок и являемся прямыми соседями».