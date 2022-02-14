Токио, 14 февраля, 2022, 05:38 — ИА Регнум. Как можно скорее покинуть территорию Украины в связи с растущей вокруг неё напряжённостью призвал соотечественников глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси. Об этом 14 февраля сообщает агентство Kyodo.

Mofa.go.jp Ёсимаса Хаяси

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В настоящее время глава японского МИД находится в Гонолулу, своё заявление он сделал журналистам в ходе брифинга. По мнению Ёсимасы Хаяси, соотечественникам, находящимся на территории Украины, стоит немедленно эвакуироваться наиболее безопасным для них способом.

МИД Японии в настоящее время связывается со всеми гражданами страны, находящимися на Украине, и предупреждает их лично о необходимости выезда за границу. Как пояснил глава внешнеполитического японского ведомства, дипломатические усилия по урегулированию ситуации продолжаются, но ухудшение может случиться в любой момент.

МИД Японии уже призывал граждан страны покинуть Украину в связи с непредсказуемостью развития ситуации, несмотря на все усилия дипломатов по её урегулированию. Число сотрудников японского посольства в Киеве было уменьшено до минимума, деятельность диппредставительства значительно сокращена.

При канцелярии премьер-министра Фумио Кисиды был создан кризисный штаб, основная задача которого — отслеживать ситуацию вокруг Украины и анализировать поступающую информацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти США намерены вывезти своих служащих, находящихся на территории Украины, в течение 24−48 часов.