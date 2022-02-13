Вашингтон, 14 февраля, 2022, 02:42 — ИА Регнум. Принять меры для вывоза в течение 24−48 часов американских служащих, которые находятся в Киеве, планируют власти США. Об этом 13 февраля сообщила телекомпания CBS в Twitter.

Kholodovsky Посольство США в Киеве

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Телекомпания не уточняет, о сотрудниках каких ведомств может идти речь. Также нет пояснений, покинут ли эти служащие Украину.

При этом представитель Белого дома высокого ранга отметил, что отъезд сотрудников диппредставительства США из Киева не означает полную остановку работы посольства. Поясняется, что посольство США в Киеве приостанавливает предоставление большинства консульских услуг, но ряд экстренных консульских услуг будет предоставляться из Львова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о готовности американских властей вывезти всех сотрудников дипмиссии из Киева в случае «вторжения» России на Украину.