Прага, 14 февраля, 2022, 02:00 — ИА Регнум. МИД Чехии предупредил граждан страны о возможной приостановке либо ограничении авиаперелётов на Украине и дал рекомендацию немедленно вылететь из этой страны всем, у кого возникла такая необходимость. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

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Дипломатическое ведомство уже сообщило об эвакуации из Киева всех членов семей сотрудников посольства Чехии и призвало соотечественников воздерживаться от поездок на Украину и в Белоруссию. Тем, кто уже находится на территории этих стран, предложили рассмотреть возможность немедленного отъезда.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол Франции в Киеве Этьен де Понсен дал рекомендации своим согражданам, проживающим на Украине, запастись едой, водой и тёплой одеждой, но рекомендации покинуть страну он не давал.