Париж, 14 февраля, 2022, 00:52 — ИА Регнум. Запастись едой, водой и одеждой, а также подготовить все личные документы рекомендовал согражданам посол Франции в Киеве Этьен де Понсен в связи с напряжённой ситуацией на Украине. Об этом сказано в опубликованном 13 февраля заявлении дипломата.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

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В документе поясняется, что ожидаемой деэскалации не произошло, поэтому всем путешественникам рекомендуется отложить любую запланированную поездку на Украину, даже если она вызвана неотложными обстоятельствами. Французам, уже находящимся на территории Украины, рекомендовано повысить бдительность и держать наготове все личные документы.

Кроме того, посол дал рекомендацию соотечественникам запастись продуктами, питьевой водой, тёплой одеждой, наполнить бак автомобиля и сделать небольшой запас топлива.

При этом дипломат не даёт рекомендации своим соотечественникам, проживающим на Украине, покинуть страну.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти США заявили о готовности вывезти из Киева семьи сотрудников американской дипмиссии.