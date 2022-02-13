Пекин, 14 февраля, 2022, 00:32 — ИА Регнум. Олимпийская сборная России по хоккею в матче ¼ финала олимпийского турнира в Пекине сыграет с победителем пары Дания — Латвия. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Олимпийские игры

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Дания сыграет с Латвией завтра, 15 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 7:10 по московскому времени. Встреча пройдет в Хайдяне на стадионе «Уэксон-арена».

По итогам группового этапа команда ОКР, одержав две победы над Швейцарией (1:0) и Данией (2:0) и потерпев одно поражение в овертайме от Чехии (5:6), заняла первую строчку в турнирной таблице и напрямую вышла в четвертьфинал турнира.

Также в четвертьфинал олимпийского турнира вышли сборные Финляндии, Швеции и США.