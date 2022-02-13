Пекин, 13 февраля, 2022, 22:55 — ИА Регнум. По итогам 12-го дня Олимпийских игр 2022 года в Пекине олимпийская сборная России, набрав четыре медали, поднялась на седьмую строчку в медальном зачете.

Олимпийские игры

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Единственную золотую медаль за 12-й день Игр принесла команда лыжников. Российские спортсмены пришли первыми в эстафете 4×10 километров. Серебряную медаль взял шорт-трекист Константин Ивлиев. Две бронзовые медали принесли Ангелина Голикова (конькобежный спорт) и Эдуард Латыпов (биатлон).

На первом месте с девятью золотыми, пятью серебряными и семью бронзовыми медалями идет олимпийская сборная Норвегии. Следом за ней — сборные Германии и Соединенных Штатов Америки.