Москва, 13 февраля, 2022, 22:16 — ИА Регнум. Нагнетание ситуации западными странами в какой-то момент должно сдуться, но накачка Украины оружием продолжится. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Иван Шилов ИА REGNUM США И Россия

«Мне кажется, что это нагнетание в какой-то момент должно сдуться, и уже, наверное, можно ждать, что в ближайшие дни наши западные коллеги начнут присваивать себе лавры, так сказать, победы над Россией, что они остановили нашу военщину на границе с Украиной, спасли и так далее», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Он добавил, что страны Запада продолжат поставлять на Украину оружие. Полянский призвал быть готовыми к подобным ситуациям, которые «просчитываются, как сценарий Голливуда».

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала политическому истеблишменту США «не брать ещё один грех на душу».

Читайте также: Захарова призвала США «не брать ещё один грех на душу»