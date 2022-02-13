Москва, 13 февраля, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала политическому истеблишменту США «не брать ещё один грех на душу».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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Таким образом она прокомментировала высказывания советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о «создании Москвой предлога» для «нападения» на Украину.

«Американские политики врали, врут и будут врать, создавая предлоги для нападения на мирных граждан по всему миру. Это всем известно. Я бы попросила американский политический истеблишмент не брать ещё один грех на душу, но не уверена, что она у них есть», — написала она в телеграм-канале.

Захарова напомнила о выступлении госсекретаря США Колина Пауэлла в Совете Безопасности ООН 5 февраля 2003 года, когда он заявил о наличии оружия массового уничтожения в Ираке.

Как сообщало ИА REGNUM, западные страны обвиняют Россию в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В РФ это категорически отрицают.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.