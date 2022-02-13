Вашингтон, 13 февраля 2022, 20:23 — REGNUM Учения России в Черном море якобы могут угрожать суверенитету Украины, заявил 13 февраля официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России приступили к масштабным учениям по обороне Крыма и пунктов базирования флота.
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