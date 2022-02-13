Вашингтон, , 20:23 — REGNUM Учения России в Черном море якобы могут угрожать суверенитету Украины, заявил 13 февраля официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Джон Кирби Politico.com

«Мы должны рассматривать это в контексте происходящего вокруг Украины. Они (Россия) нарастили силы ВМС в Черном море, но они также задействуют потенциал, который может угрожать суверенитету Украины», — сказал Кирби в интервью телеканалу MSNBC.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России приступили к масштабным учениям по обороне Крыма и пунктов базирования флота.

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