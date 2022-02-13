Донецк, , 20:18 — REGNUM Минометный огонь по селу Коминтерново на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) открыли вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом 13 февраля сообщило «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В сообщении отмечается, что украинские силовики вели обстрел со стороны подконтрольного Украине населенного пункта Талаковка. Уточняется, что всего представители ВСУ выпустили три мины калибром 120 мм.

Данных о жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 13 февраля официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко сообщил журналистам, что готовность десантников ВСУ к заброске в тыл обороны Народной милиции Луганской Народной Республики проверяет командующий так называемой операции объединенных сил («ООС») Александр Павлюк.