Париж, , 20:06 — REGNUM Время для вступления Украины в Североатлантический альянса не пришло, заявила кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Валери Пекресс.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«С Украиной мы должны быть откровенными и сказать ей, что прием страны в НАТО не стоит на повестке дня», — сказала она на предвыборном митинге в Париже.

Вместе с тем она добавила, что в случае «наступления» России на Украину последуют экономические санкции.

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Как сообщало ИА REGNUM, западные страны обвиняют Россию в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В РФ это категорически отрицают.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.