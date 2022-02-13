Париж, 13 февраля 2022, 20:06 — REGNUM Время для вступления Украины в Североатлантический альянса не пришло, заявила кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Валери Пекресс.
Вместе с тем она добавила, что в случае «наступления» России на Украину последуют экономические санкции.
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Как сообщало ИА REGNUM, западные страны обвиняют Россию в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В РФ это категорически отрицают.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.