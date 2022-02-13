Вена, 13 февраля, 2022, 20:04 — ИА Регнум. На Украине без приостановки продолжит выполнять свой мандат Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ. Об этом сообщила генсек организации Хельга Шмид на странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM ОБСЕ

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»Очень благодарна за исключительную работу СММ ОБСЕ и офиса координатора проектов ОБСЕ на Украине, — написала она. — Они продолжат выполнять свои мандаты без перерыва».

Как передавало ИА REGNUM, 24 января в пресс-службе Госдепа США сообщили, что меры по деэскалации ситуации вокруг Украины стали темой телефонного разговора генсека ОБСЕ Хельги Шмид и первого заместителя американского госсекретаря Уэнди Шерман.