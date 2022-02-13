Вашингтон, , 19:52 — REGNUM Власти США готовы вывезти всех сотрудников дипмиссии из Киева в случае «вторжения» России на Украину. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN.

Флаг США

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«Мы (власти США) готовы полностью сократить число сотрудников посольства США, если это потребуется, — подчеркнул Салливан. — Мы сократили их число до минимума в Киеве, так что мы готовы действовать, если потребуется».

При этом он напомнил, что число своих дипломатов в Киеве США уже сократили до минимума.

Как передавало ИА REGNUM, 10 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой британской дипломатии Лиз Трасс заявил, что Россия не хочет угрожать никому, наоборот, угрожают ей.