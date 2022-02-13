Вашингтон, , 18:57 — REGNUM Военнослужащие США не будут воевать на Украине в случае «вторжения» России в эту страну, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в эфире телеканала MSNBC.

Джон Кирби Defense.gov

«Президент (США Джо Байден) ясно дал понять, что американские военнослужащие не будут воевать на Украине», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, применение американских войск даже для эвакуации с Украины граждан США «повысило бы риск просчета и увеличило вероятность столкновения российских и американских вооруженных сил, что вывело бы ситуацию на новый уровень».

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, западные страны обвиняют Россию в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В РФ это категорически отрицают.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.