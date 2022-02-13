Пхеньян, 13 февраля, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Заявления Соединенных Штатах о «планах России по вторжению» на Украину являются слухами, заявили в министерстве иностранных дел КНДР.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

«Цель США, которые в последнее время, широко распространяя слухи о нападении России на Украину, поспешно направляют многотысячный военный контингент в восточноевропейский регион, заключается в том, чтобы путём поэтапной эскалации военной напряжённости вокруг Украины создать повод для оправдания своих усилий по наращиванию военных сил, направленному на силовое давление против России», — говорится в заявлении МИД КНДР.

В ведомстве добавили, что НАТО — это продукт холодной войны. Организацией движет агрессия и желание доминировать, смысл продолжающегося существования альянса — военное сдерживание и подавление России».

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Как сообщало ИА REGNUM, западные страны обвиняют Россию в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В РФ это категорически отрицают.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.