Москва, 13 февраля, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Более 840 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за сутки. Об этом 13 февраля сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

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«Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 13 февраля остаются 1 294 484 человека, — говорится в сообщении. — За последние сутки проведено 847 тысяч тестов на коронавирус».

Отмечается, что всего в стране проведено более 268,6 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, 13 февраля федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в РФ за минувшие сутки с диагнозом COVID-19 были госпитализированы 12 653 человека.