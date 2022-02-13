Пекин, 13 февраля, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Российская конькобежка Ангелина Голикова завоевала бронзу на Олимпийских играх в Пекине на дистанции 500 метров.

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Золото завоевала Эрин Джексон (США), показавшая результат 37,04 секунды.

Второй стала Михо Такаги (Япония), отставание которой составило 0,08 секунды. Отставание Голиковой от лидера составило 0,17 секунды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский спортсмен Константин Ивлиев занял второе место в шорт-треке на дистанции 500 метров на Олимпиаде в Пекине.

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