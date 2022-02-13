Вашингтон, , 18:25 — REGNUM Власти США, которые пытаются остановить возможный военный конфликт, предают огласке данные о ситуации вокруг Украины. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телекомпании CNN.

Джейк Салливан Usembassy.gov

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«Мы (власти США) не собираемся давать России возможность устроить здесь «сюрприз»… — сказал Салливан. — Мы делимся этой информацией (некими разведданными)».

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что провокации, дезинформация и угрозы являются излюбленным методом США для решения собственных проблем.