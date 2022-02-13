Ростов-на-Дону, 13 февраля, 2022, 18:00 — ИА Регнум. За последние сутки завершили вакцинацию от COVID-19 менее тысячи жителей Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 13 февраля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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В настоящее время участие в прививочной кампании приняли 2 млн 25,41 тыс. человек (+ 1526 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 976,5 тыс. жителей Дона (+ 921 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области привить от COVID-19 планируется 2 млн 710 тыс. 710 человек. План вакцинации выполнен примерно на 75%.