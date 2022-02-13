Вашингтон, 13 февраля, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Соединенные Штаты не могут назвать точную дату «вторжения» России на Украину, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Ellen Wallop Asia Society Джейк Салливан

«Мы не можем предсказать точную дату», — сказал он в эфире телеканала CNN, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

По его словам, «вторжение, боевые действия со стороны России на Украине могут начаться в любой день».

«То, что мы видим за последние 10 дней, так это наращивание сил и движение российских сил … рядом с границей с Украиной», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, западные страны обвиняют Россию в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В РФ это категорически отрицают.

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.