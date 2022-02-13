Луганск, , 17:09 — REGNUM Готовность десантников вооруженных сил Украины (ВСУ) к заброске в тыл обороны Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) проверяет командующий так называемой операции объединенных сил («ООС») Александр Павлюк. Об этом, как передает Луганский Информационный Центр, сообщил 13 февраля официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко журналистам.

ВСУ U.S. Army Europe Images

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По его словам, к боевому применению в качестве тактического воздушного десанта для «заброса в тыловые районы республики» готовятся подразделения 79-й бригады ВСУ.

«С целью проверки готовности первого батальона к десантированию с вертолетов Ми-8 на командный пункт бригады в населенном пункте Войтово прибыл командующий «ООС» Павлюк», — рассказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 12 февраля в ВСУ сообщили, что украинские военные не вели стрельбу в направлении Донецка и соблюдают режим прекращения огня.