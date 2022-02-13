Пекин, 13 февраля, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Российская фигуристка Камила Валиева, которая подозревается в употреблении допинга, даст показания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по видеосвязи, сообщает АР.

Us.makemefeed.com Спортивный арбитражный суд (CAS)

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

Трое судей CAS выслушают аргументы на закрытом заседании в конференц-зале пекинского отеля.

Напомним, 11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) сообщило, что допинг-проба Валиевой, сданная в декабре, дала положительный результат. Сейчас ожидается решение Спортивного арбитражного суда (CAS).

Читайте также: Отстранивший российских спортсменов от ОИ-2016 судья решит судьбу Валиевой