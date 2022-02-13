Луганск, , 16:33 — REGNUM Применение беспилотных летательных аппаратов у линии соприкосновения в Донбассе активизировали военнослужащие одной из бригад вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает Луганский Информационный Центр, сообщил 134 февраля официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко журналистам.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По его словам, активность беспилотных летательных аппаратов противника без пересечения линии боевого соприкосновения отмечена на позициях первого батальона 79-й бригады в районах населенных пунктов Сизое и Болотенное.

Как передавало ИА REGNUM, 12 февраля офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин на брифинге сообщил, что в Донбассе в ходе занятий по отработке сброса взрывного устройства с БПЛА погиб украинский силовик.