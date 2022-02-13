Минск, 13 февраля, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Число выявленных в Белоруссии случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки возросло на 8921 и достигло 831 966. Об этом БЕЛТА сообщили 13 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 831 966 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 6253.

При этом уточняется, что на данный момент в Белоруссии вылечились от нового заболевания 817 900 человек и что всего в стране было проведено 12 137 806 тестов на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии выявили более 8,7 тыс. носителей SARS-CoV-2.