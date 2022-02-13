МИД РФ: ОБСЕ на Украине используют как инструмент для возможной провокации
Москва, 13 февраля, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Россия призывает руководство ОБСЕ пресечь попытки манипуляции миссией на Украине и не допустить втягивание организации в разыгрываемые политические игры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Таким образом она прокомментировала то, что председательства ОБСЕ и генеральный секретарь организации проинформировали страны-участники о решении ряда государств передислоцировать своих граждан-сотрудников СММ на Украине «в связи с ухудшением условий безопасности».
Напомним, ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация США на фоне кризиса вокруг Украины намерена отозвать наблюдателей из миссии ОБСЕ.
Россия неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку.
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