Москва, 13 февраля, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Россия призывает руководство ОБСЕ пресечь попытки манипуляции миссией на Украине и не допустить втягивание организации в разыгрываемые политические игры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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Таким образом она прокомментировала то, что председательства ОБСЕ и генеральный секретарь организации проинформировали страны-участники о решении ряда государств передислоцировать своих граждан-сотрудников СММ на Украине «в связи с ухудшением условий безопасности».

«Призываем руководство #ОБСЕ решительно пресечь попытки манипуляции Миссией и не допускать втягивание Организации в разыгрываемые вокруг нее нечистоплотные политические игры», — написала Захарова в телеграм-канале.

Напомним, ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация США на фоне кризиса вокруг Украины намерена отозвать наблюдателей из миссии ОБСЕ.

Россия неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку.

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