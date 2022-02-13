Москва, 13 февраля, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Решение ряда стран передислоцировать сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) вызывает крайне серьезную озабоченность у российских властей. Такое заявление распространила пресс-служба Министерства иностранных дел России.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД РФ

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«В условиях искусственно нагнетаемой напряженности мониторинговая деятельность миссии ОБСЕ на Украине востребована как никогда», — заявили в МИД России.

Информация о том, что ряд сотрудников ОБСЕ спешно покинули Донецк, появилась в начале дня 13 февраля. Выяснилось, что столицу ДНР начали спешно покидать американские сотрудники ОБСЕ.

Делается это под предлогом того, что Украина в скором времени якобы может подвергнуться нападению со стороны России. При этом военную истерику вокруг украинского кризиса активно раздувают западные, прежде всего американские, СМИ.