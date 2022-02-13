Иерусалим, , 16:02 — REGNUM Нафтали Беннет — премьер-министр Израиля — призвал израильтян на Украине вернуться домой.

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«Мы не знаем, как будут развиваться события между РФ и Украиной. … Мы надеемся, что напряженность прекратится без эскалации; однако наша главная обязанность — заботиться о наших израильских гражданах», — отметил Беннет на заседании кабинета министров.

«Не ждите ситуации, когда вам очень захочется вернуться, но вы не сможете этого сделать. Будьте ответственны за свою жизнь и … покиньте Украину и вернитесь домой», — сказал он.

Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В РФ это категорически отрицают.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.