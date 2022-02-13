Пекин, 13 февраля, 2022, 15:57 — ИА Регнум. 13 февраля 21-летний российский шорт-трекист Константин Ивлиев занял второе место в забеге на 500 метров. Спортсмен пришел к финишу за 40,431 секунды, упустив вперед себя лишь венгерского шорт-трекиста Лю Шаоанга.

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Бронзовую медаль в этой дисциплине завоевал канадец Стивен Дюбуа.

Также сегодня олимпийская сборная России завоевала золото в мужской эстафете 4×10 километров (лыжные гонки), а биатлонист Эдуард Латыпов занял третье место в гонке преследования на 12,5 километра.

На данный момент команда ОКР, имея в своем активе четыре золотые, пять серебряных и семь бронзовых медалей, занимает седьмое место в медальном зачете зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.