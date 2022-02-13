Луганск, , 15:52 — REGNUM У военнослужащих Донбасса боевое настроение, активно проводится усиленная подготовка, рассказал ветеран Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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По его словам, в Донбассе ожидают провокации 22 февраля.

«Все мы знаем, откуда дует ветер по нагнетанию ситуации, и вот здесь западные пропагандисты могут увязать эту дату с 08.08.2008 — начало вооруженного конфликта в Южной Осетии», — уточнил он, передает MK.RU.

По его словам, на данный момент на линии боевого соприкосновения наблюдается затишье, обстрелов стало меньше.

«Вместе с тем скопление украинских войск никуда не делось. Мы регулярно отмечаем на той стороне их перемещение», — добавил он. При этом у Донбасса нет никаких предвестников того, что планируется полномасштабное наступление.