Пекин, 13 февраля, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Российский спортсмен Константин Ивлиев занял второе место в шорт-треке на дистанции 500 метров на Олимпиаде в Пекине. Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Cismsochi2017.ru Шорт-трек

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

Второй результат российского конькобежца составил 40,431 секунды.

При этом первое место занял Лю Шаоан из Венгрии, финишировавший с результатом 40,338 секунды. Бронзовая награда досталась представителю Канады Стивену Дюбуа с результатом 40,669 секунды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский биатлонист Эдуард Латыпов стал обладателем бронзовой медали в гонке преследования (пасьюте) на Олимпиаде в Пекине.